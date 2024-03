Książę Harry i Meghan Markle o chorobie Kate dowiedzieli się z mediów. "Skontaktowali się z nimi w nocy"

Ola 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja nie wiem, co oni mają niby zrobić? Pałac rozprzestrzeniał plotki ze ona jest trudna, chciała się bronić, coś tam chlapneła jak było,.... o jak ona mogła. Teraz nikt ich o niczym nie informuje, ale oni mają się ustosunkować, dzwonić, latać tam samolotem żeby pocałować klamkę. Niestety jeżeli w rodzinie przed diagnozą raka nie jest dobrze, to diagnozą niczego nie zmieni. Ludzie powinni się traktować po przyjacielsku, nie stawiać kogoś na dole, a siebie na górze. Na ich miejscu wysłałabym życzenia powrotu do zdrowia i tyle.