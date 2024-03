Jerry 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Dziennikarze jednej z czołowych brytyjskich agencji informacyjnych spotykają się z kolegami z największej francuskiej agencji, Agence France Press, aby wywrzeć presję na Markle i jej męża, aby wyznali prawdę w sprawie dzieci, o których nikt nie może wspomnieć w GB. Komunikaty prasowe nadeszły z Montecito i rozzłościły tych, którzy zostali zakneblowani (dziennikarze GB). W jednym z komunikatów prasowych napisano: „Księżna Sussex poleciła Jake’owi Rosenbergowi, fotografowi z Nowego Jorku, aby zrobił zdjęcia księciu Archiemu i jego siostrze księżniczce Lilibet. Sesja zdjęciowa zbiegnie się z premierą marki lifestylowej i kulinarnej księżnej, American Riviera Orchard. Ale to, co rozgniewało ludzi, to zdanie: „Zdjęcia dzieci będą przeznaczone dla naszej rodziny i nie będą rozpowszechniane do ogólnego użytku”. W jaką grę gra ta kobieta? I jaką głupotę wykazuje społeczeństwo, przyłączając się do tej idiotycznej farsy? Żadne porody nie zostały nigdy oficjalnie potwierdzone medycznie, a jej ciąże były co najmniej podejrzane. Tak więc to francuscy dziennikarze zaczną niebawem rozpisywać się i przedstawiać dowody kłamstwa o imo "dzieciach" Meghan.