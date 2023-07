Książę Harry i Meghan Markle ODRZUCILI prezent od starszego sąsiada. "Chciałem tylko być życzliwy"

Od kilku tygodni w mediach aż huczy od plotek na temat księcia Harry'ego i Meghan Markle. Zagraniczne tabloidy już niejednokrotnie rozpisywały się o rzekomym kryzysie w związku Sussexów, powołując się na dość sprzeczne opinie znajomych pary czy ekspertów od losów rodziny królewskiej. Podczas gdy wielu zachodzi w głowę, czy książę i była aktorka zdecydują się na rozwód, media obiegły kolejne, sensacyjne doniesienia dotyczące ich wspólnej przyszłości. Dziennik "The Express" poinformował bowiem, że Harry i Meghan planują przeprowadzkę do Malibu. Zmiana miejsca zamieszkania nie tylko ułatwiłaby niedoszłej księżnej powrót do aktorskiej kariery, lecz również zagwarantowała całej rodzinie sąsiedztwo m.in. Leonardo DiCaprio czy Julii Roberts.

Książę Harry i Meghan Markle odrzucili prezent od sąsiada? 88-latek opisał wszystko w książce

Książę Harry i Meghan Markle już od kilku lat rezydują w kalifornijskim Montecito. Para mieszka w okazałej posiadłości z basenem, kortem tenisowym oraz dziewięcioma sypialniami. W okolicy znajdują się domy takich sław jak: Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres czy Tom Cruise. Nieopodal Sussexów mieszka również niejaki Frank McGinity, 88-letni weteran amerykańskiej marynarki. O mężczyźnie w ostatnim czasie zrobiło się głośno za sprawą pewnej anegdoty na temat Harry'ego i Meghan, którą podzielił się w swojej książkowej biografii "Get Off Your Street".

McGinity w publikacji stwierdził, że gdy Sussexowie wprowadzili się do Montecito w 2020 roku, chciał osobiście powitać ich w sąsiedztwie. Odwiedził parę z zamiarem wręczenia im autorskich filmów dotyczących historii okolicy. Niestety ostatecznie nie udało mu się przekazać prezentów - przy bramie został bowiem odprawiony z kwitkiem przez ochronę.

(...) Podszedłem do ich bramy z filmami na płycie, ale nie byli zainteresowani. Facet stojący przy bramie mnie odprawił i nie chciał wziąć filmu, powiedział po prostu: nie są zainteresowani. Chciałem tylko być życzliwy - wspominał 88-letni mężczyzna, cytowany przez "Montecito Journal".

W swojej książce 88-letni sąsiad Harry'ego i Meghan opisał również, jak mieszka się w pobliżu małżonków. Według niego Sussexowie rzadko widywani są w okolicy. Weteran amerykańskiej marynarki przyznał także, iż nie do końca rozumie, dlaczego rodzice Archiego i Lilibet osiedlili się właśnie w jego sąsiedztwie.

Nie widujemy ich tutaj zbyt często. To zaskakujące, że tu przyjechali. Ludzie są zwykle starsi. To tu słonie przybywają, by umrzeć - stwierdził, cytowany przez "Montecito Journal".

