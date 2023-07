Meghan Markle i książę Harry wezmą rozwód? Eksperci nie mają wątpliwości

Od kiedy książę Harry i Meghan Markle stracili lukratywny kontakt ze Spotify, coraz częściej pojawiają się doniesienia o awanturach , które mają mieć rzekomo miejsce w ich kalifornijskiej rezydencji. Światowe media wspominały już nawet o rozwodzie. A co sądzą o tym specjaliści z Wielkiej Brytanii? Wreszcie zabrali głos.

Harry i Meghan się rozwiodą?

W ostatnim czasie na tiktokowym profilu hiszpańskiej influencerki pojawiła się informacja, że Harry wyprowadził się z rezydencji w Montecito, a Meghan miała zażądać rozwodu . Podano nawet, jakie warunki miała postawić księciu amerykańska aktorka - Meghan ma się domagać rzekomo 80 milionów dolarów i wyłącznej opieki nad dziećmi . Tych sensacyjnych doniesień, jak do tej pory nikomu nie udało się potwierdzić.

Tom Bower, autor książki "Zemsta. Meghan, Harry i wojna Windsorów", uważa, że do rozwodu jednak nie dojdzie . W wywiadzie dla magazynu "Ok!" powiedział, że według niego Harry nie będzie chciał zawracać z raz obranej ścieżki.

Ostatnią rzeczą, jakiej chciałby Harry, byłby rozwód. Jestem pewien, że nie chce wracać do Wielkiej Brytanii - powiedział ekspert od brytyjskiej rodziny królewskiej.

Rozwód jest nie na rękę także Meghan?

Co ciekawe, podobnego zdania jest inna specjalistka od royalsów. Angelina Levin, autorka biografii Harry'ego uważa, że rozwód nie byłby na rękę także samej Meghan . Księżna co prawda jest już znudzona mężem, jednak nie rozstanie się z nim, ponieważ straciłaby zainteresowanie publiczności .

Meghan ma teraz dość Harry'ego. Dostała już to, czego od niego chciała, ale się z nim nie rozstanie. Jeśli by to zrobiła, straciłaby zainteresowanie wielu ludzi, ponieważ Meghan bez Harry'ego jest nikim – powiedziała w rozmowie z "GB News".