Książę Harry i Meghan Markle STRACILI MILIONY. Do sieci trafiło sprawozdanie finansowe

Hinena 14 min. temu

Nie jestem już pewna, czy Harry jest zdolny do miłości. Nie jestem przekonana, czy Harry kiedykolwiek naprawdę kochał Rachele. Myślę, że był w wielkim pożądaniu i pociągała go ona, ponieważ łączyło ich mnóstwo negatywnych cech petsonalizmu. Są ptakami z piór. Włącznie z głęboko zakorzenioną potrzebą uwagi i pochwał, a każde z nich ma przesadne poczucie, że coś mu się należy. A eskalacja, jaką zaobserwowaliśmy od czasu ich opuszczenia RF, wynika z niepowodzeń na każdym kroku. Ich starannie wykonane fasady zostały całkowicie zniszczone. I nie mogą sobie poradzić z tym, że zostali obnażeni na światowej scenie. Żadne z nich nie może sobie z tym poradzić i podejrzewam, że będą kontynuować swoje urazy i podłe machinacje, aż każda droga dla chłopców doprowadzi do całkowitej ruiny... samych siebie. Pieniądze się kończą, ponieważ nie wypełnili żadnego z kontraktów, co oznacza, że nie otrzymali pełnej zapłaty. I spędzają czas jak pijani żeglarze na lądzie. Rozwód nastąpi, ponieważ Ona go rzuci i spróbuje znaleźć kogoś innego, od kogo będzie mogła się wyssać. I znajdzie się bardzo bogaty głupiec, który błędnie da się nabrać na jej manipulacje. Obawiam się, że Harry popadnie głębiej w swoje urazy i drastycznie zwiększy używanie narkotyków. I naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby w którymś momencie przedawkował. Co za kompletna strata z obu stron.