Książę Harry PRZEGRAŁ w sądzie z tabloidem. Będzie musiał słono zapłacić

W ubiegłym roku książę Harry pozwał wydawcę Associated Newspapers Limited o zniesławienie. Sprawa częściowo jest związana ze sporem syna króla Karola III z ministerstwem spraw wewnętrznych, a konkretniej z jego prawem do ochrony osobistej, po zrezygnowaniu z wykonywania obowiązków członka rodziny królewskiej. Autor artykułu "Mail on Sunday" stwierdził, że Harry próbował utrzymać spór w tajemnicy, a zapłacenie z własnej kieszeni zaoferował dopiero, gdy sprawa wyszła na jaw.