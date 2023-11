Książę William donosił tabloidom na brata i Meghan Markle?! Przyjaciele przyszłego króla nie mają wątpliwości: "Wszyscy OBCHODZILI SIĘ Z NIMI JAK Z JAJKIEM"

Hdjjd 28 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

A TAK NA LOGIKĘ TO po co rf całe zamieszanie wokół Handm? Przecież dla nich LEPIEJ ŻEBY KAŻDY CZŁONEK RF miał dobry pr. HARRY I RACHELA SAMI SIE ZAORALI i robią to w dalszym ciągu ale tego nie widzą i naprawdę wierzą w to co mówią. .. Oboje są zaburzenia moim zdaniem