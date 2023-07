Książę Harry i Meghan Markle szykują się do ROZWODU? Znajomy ojca aktorki ujawnia prawdę

Małżeństwo księcia Harry'ego i Meghan Markle przechodzi kryzys?

Nie trzeba było jednak długo czekać, aż rynek się nasyci, bo kolejne zwierzenia Sussexów i wyciąganie rodzinnych brudów na światło dzienne przestało chyba aż tak pasjonować odbiorców. Później pojawiły się problemy z podcastem Markle i Spotify. To wystarczyło, by brytyjska prasa przystąpiła do ataku i zaczęła snuć teorie o małżeńskich kłopotach. Ponadto Sussexowie, znani z zamiłowania do blasku fleszy, nie pochwalili się żadnymi zdjęciami z ich piątej rocznicy ślubu, co tylko podsyciło plotki, że pomiędzy tą dwójką nie wszystko jest idealne.