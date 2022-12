Książę Harry i Meghan Markle WYDALI OŚWIADCZENIE po premierze dokumentu. Twierdzą, że powodem "Megxitu" nie była szeroko rozumiana PRYWATNOŚĆ

Beata 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Coś to oświadczenie nie trzyma się kupy ! Chcieli odejść od funkcji aktywnych royalsów, ale dalej chcieli być aktywni? Jak można pełnić obowiązki aktywnych royalsów bez publicznego finansowania? Nawet w Polsce, w zależności od funkcji danej osoby są różne procedury prawne. Kiedy osoba pełniąca funkcję publiczną przyjeżdża gdzieś, włącza się od razu cała maszyna administracyjna, która organizuje przyjazdy, ochronę, policję i tak dalej. On chyba nie ma pojęcia o tym jak funkcjonuje jego własne państwo ! A nawet, gdyby nie miał osobiście żadnej wypłaty od państwa, to podatnik musiałby opłacić ochronę dla niego, dla jego rodziny. To wszystko jest uregulowane prawnie, to nie jest zwykły protokół. Najpierw trzeba byłoby zmienić prawo.