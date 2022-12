Królewski ekspert ocenia, że Elżbieta II byłaby przerażona słowami Harry'ego i Meghan: "To nieomal SZCZĘŚCIE, ŻE NIE ŻYJE"

Martiii 30 min. temu zgłoś do moderacji 32 1 Odpowiedz

Żenujące to jest. To jest rodzina królewska, tak dziala. Anglicy nie należą do luzaków, mają arystokrację, prawdziwych królów i królowe. Mają historię, tradycję. Amerykanie to zlepek wszystkiego na swieta swoje jedzą jakiś badziew z torby są tak leniwi. Megan jest pozbawiona szacunku nie tylko do instytucji monarchii, ale przede wszytkim do rodziny męża. To była jego Babcia, a ton w którym ona się wypowiada o niej o nich takie prześmiewczy, szydzący. U Oprah płakała, a teraz się śmieje. Straszna kobieta. Harry nie wiem co Tobą kieruje, nie masz chyba odwrotu jak Edek albo jak Wallis. Wje.. się i nawet jakbyś chcial nie wiesz jak się z tego wyplątać. Rodzinie królewskiej to nie zaszkodzi, oni niw nawykli do pyskówek w tabloidach i tym bardziej ich szanuję.