Zaangażowany książę Harry przestrzega: "Mamy DEKADĘ, by powstrzymać nieodwracalne zniszczenie przyrody"

Mimo ostatnich zmian w życiu byłych royalsów, Harry nie zapomina o swoich zobowiązaniach w stosunku do fundacji, w których się udziela. W mediach właśnie ujawniono treść listu, jaki "po prostu Harry" wysłał do swoich współpracowników w jednej z tych organizacji. W odezwie do członków African Parks , którym przewodniczy od prawie 3 lat, książę wyraził niepokój na temat aktualnej sytuacji ekologicznej i zdrowotnej na świecie.

Żyjemy teraz nie tylko w erze wymierania gatunków, ale i w czasach globalnej epidemii, która nami wstrząsnęła i sprawiła, że świat stanął w miejscu - pisze brat księcia Williama. Co do pierwszego z tych kryzysów, nauka nie ma wątpliwości: została nam dekada, by powstrzymać nieodwracalne zmiany w przyrodzie. Co do wirusa, choć wciąż wiele jest tu niewiadomych, to istnieją podejrzenia, że jego pojawienie się też ma związek z wyeksploatowaniem do cna zasobów natury.