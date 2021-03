Książę Harry otwiera się na temat relacji z księciem Karolem w wywiadzie z Oprah Winfrey: "NIE ODBIERA MOICH TELEFONÓW"

sdfghjkl 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

chłop po trzech dekadach odkrył, że brytyjska rodzina królewska to nie przeciętna rodzina z Wysp, tylko system, to firma, to służba, no biedny, teraz wyszedł jego brak edukacji i życie lekkoducha po śmierci matki, po tragedii z Dianą wszyscy go rozpieszczali z babcią na czele, nie stawiając przed nim żadnych obowiązków, odwrotnie niż Wiliam, który był szykowany na następcę od początku, poza tym porównywanie do Diany, która pomimo wszystko przez wiele lat nadal służyła społeczeństwu jest tutaj nie na miejscu, Megan to jej do pięt nie dorasta, ona się po prostu zorientowała, że zawsze będzie w cieniu, zawsze będzie tą drugą, a że ma Harrego owiniętego wokół palca dzięki temu, że jest niewykształcony i potrzebuje kobiety, która da mu sztuczne lub nie poczucie bezpieczeństwa, ze względu na śmierć matki w młodym wieku, to łatwo poszło przekonanie go, że tak są podle traktowani, szczerze to ten wywiad jest śmiechu wart, w dobie, gdy świat zmaga się z tyloma problemami oni się roztkliwiają nad sobą, mnie tylko utrzymuje w zdaniu, że Megan jest egocentryczną i destrukcyjną kobietą, która wykorzysta metodę bycia ofiarą wszystkich, aby osiągnąć swój cel bez względu na środki i ofiary, a że Harry z punktu psychicznego jest łatwym celem to szybko poszło, a ona dzięki temu w końcu jest celebrytką, o której każdy mówi, ma wygodne życie bez większego wysiłku, czyli to czego nie miałaby nigdy na brytyjskim dworze, tam panują zasady i od zmiany ich jeśli już to jest obecnie panujący, a nie osoba, która dopiero co weszła do rodziny, no i poza tym każdy przeciętny człowiek wie, że te jej wywody o tym jak to nie wiedziała jak to wygląda, że to nie bajka o księciu, to już jakiś żart, ona miała liczne szkolenia z zasad i etykiety, no i zasada, że nikt z rodziny nie udziela wywiadów poza tymi zatwierdzonymi przez królową jest też znana, tylko ona jedna nie wiedziała, teraz wyszło, że nie o prywatność im chodziło, tylko o życie jak pączek w maśle za kasę podatników według zasad jakie im się podobają, a nie jakie panują na dworze, ślub z księciem to nie bajka, to kontrakt, który trzeba wypełnić zgodnie z zasadami