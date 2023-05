Książę Harry ROZMAWIAŁ z królem Karolem III! Zagraniczne media ujawniają szczegóły

Iza 25 min. temu zgłoś do moderacji 29 1 Odpowiedz

Dziadek wniósł toast..wow super. Też mam taką teściową, która wśród sąsiadek udaje, że jest super babcią i że to ja ograniczam jej kontakty z wnuczką. Ale jak nikt nie patrzy to wbija szpile, manipuluje, klamie np. pyta się co by mała chciała dostać pod choinkę, wnuczka mowi, ze lalkę a dostaje ksiazke dla starszych dzieci (mala ma 4 lata) a przy rozwijaniu prezenty obserwuje nas i mala jak zareagujemy, a pozniej obgaduje, ze jestesmy pazerni i niewdzieczni🤣 Sasiadce ( wiem, bo z nia rozmawialam) opowiadala jak to idzie do sklepu kupic wnusi jej wymarzona lalke ( uprzedze pytania tu nie chodzi o to, ze babci nie bylo na to stac). I takich sytuacji bylo tysiace...wiec ja dziekuje za takie osoby w moim otoczeniu.