Książę Harry rzadko opowiada o dzieciach. Tym razem zrobił wyjątek i wspomniał, jakim jest ojcem. "To ŚCIŚLE TAJNE"

Nigdy nie chciałam mieć dzieci i nie miałam ciśnienia na bycie w zwiazku. Wtedy poznalam pewnego chlopaka i stworzyliśmy związek, który po jakimś czasie się rozpadł. Ten chłopak był bardzo rodzinny, chciał mieć gromadkę dzieci i kochająca żonę, a mi to średnio pasowało. Kiedyś usłyszałam od niego, że za 5 lat chciałby mieć żonę i dzieci. Wtedy pamiętam, że mnie zmroziło bo to kompletnie nie moja bajka. Na szczęście już nie jesteśmy razem, ale pierwsze miesiące po rozstaniu były dla mnie trudne. Pomimo ogólnej niechęci do dzieci widziałam jakim jest dobrym wujkiem, jak fajnie obchodzi się z dziećmi i jak dzieci go lubią. W pewnm momencie byłam o mały włos od zmiany zdania i decyzji o dziecku. A teraz, kiedy już emocje po rozstaniu opadły i wrócił mi rozum, widzę jaka byłam głupia. Nie warto zmieniać dla kogoś zdania w tak ważnych sprawach. Teraz wiem na 100% ,że dziecko to nie dla mnie. Związek i ślub to też nie moja bajka. Jeśli są tu dziewczyny, które są w podobnej sytuacji, wysyłam Wam wirtualne serduszko. Nie rezygnujcie z siebie!