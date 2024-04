Książę Harry stracił dziewictwo z amerykańską aktorką? Rzekoma kochanka przerywa milczenie i wbija szpilę: "To niedorzeczne"

Kim była pierwsza kochanka księcia Harry'ego?

Elizabeth Hurley była kochanką księcia Harry’ego?

Zachodnie media zaczęły wskazywać, że partnerką Harry’ego była starsza od księcia o 19 lat, brytyjska gwiazda Elizabeth Hurley . W tamtym czasie miała ona willę, położoną w lesie. Aktorka do tej pory unikała komentarza na ten temat. Teraz rzekoma kochanka księcia Harry'ego przerywa milczenie . 3 kwietnia, w programie "Watch What Happens Live", prowadzonym przez Andiego Cohena zaprzeczyła plotkom.

To było niedorzeczne. [Harry – przyp. red.] Powiedział: była Angielką. Była starsza ode mnie. To było w Gloucestershire. A oni na to: ach, to Elizabeth. To jest absurdalne. To jest niedorzeczne. To tak, jakby powiedzieć: on świetnie wygląda. Jest Amerykaninem. Och, to Andy Cohen – ogłosiła Hurley, dodając, że nigdy nawet nie spotkała księcia.