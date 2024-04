Książę William i Harry nie pogodzą się przez Meghan?! "Nie jest chętna do odwiedzenia Wielkiej Brytanii"

Bez wątpienia książę Harry nie cieszy się najlepszą opinią w Wielkiej Brytanii. Nie powinno to jednak nikogo dziwić. Wszyscy pamiętamy Megxit, który znacząco nadszarpnął jego reputację. Jakby tego było mało, Meghan Markle i Harry pojawili się też na kanapie u Oprah Winfrey, gdzie zdradzili sekrety rodziny królewskiej. Co najgorsze, Harry na tym nie poprzestał. Książę wydał także książkę, w której uderzył m.in. w Williama. Trudno więc się dziwić, że relacje między braćmi są fatalne.

Od jakiegoś czasu w mediach przewijają się doniesienia mówiące, że Harry chciałby naprawić swoje relacje z rodziną. Co więcej, po oficjalnej informacji o raku księżnej Kate 39-latek wydał oświadczenie, w którym życzył żonie Williama powrotu do zdrowia. Według nieoficjalnych informacji oświadczenie opublikowane przez Meghan i Harrry'ego nie było jedyną formą kontaktu z Kate. Para miała skontaktować się z księżną również prywatnie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Anna Senkara o zaginięciu księżnej Kate. "Zdrowie zawsze było tematem tabu w rodzinie królewskiej"

Książę William i książę Harry o krok od pogodzenia się?

Mimo że według nieoficjalnych informacji książę William wciąż nie wybaczył bratu "zdrady" rodziny, to niewykluczone jednak, że za niedługo obaj panowie zakopią topór wojenny. Do ewentualnego spotkania braci może dojść już wkrótce, kiedy to Harry przyjedzie do Wielkiej Brytanii z okazji rocznicy Igrzysk Invictus.

Harry powinien przylecieć do Wielkiej Brytanii w maju, niewykluczone jednak, że zjawi się tu znacznie wcześniej, aby spotkać się ze swoim ojcem. (...) Kto wie, może się wydarzy coś zaskakującego. Będą tutaj wszyscy Sussexowie, jest to świetna okazja do ponownego spotkania - stwierdził w rozmowie z "The Sun" ekspert od rodziny królewskiej, Richard Fitzwilliams.

Zdaniem eksperta, do ewentualnego pojednania braci może dojść pod warunkiem, że Meghan niczego nie zepsuje. Niestety ukochana Harry'ego wcale nie jest skora do przylotu do Wielkiej Brytanii, a jej ewentualna nieobecność może zostać źle odebrana.

Problem polega na tym, że najwyraźniej Meghan nie jest chętna do odwiedzenia Wielkiej Brytanii, ponieważ nie jest tutaj zbyt popularna. Oczywiście, Harry też tutaj nie cieszy się popularnością, jednak dla niego ta sytuacja jest trochę inna. (...) Jeśli ona tu przyleci, to na pewno spotka się z negatywnym odzewem. Wszystko przez to, jak zachowywała się przez ostatnie cztery lata - wyjawił ekspert.

Harry wraz z odejściem z brytyjskiej rodziny królewskiej stracił oficjalną ochronę. Fitzwilliams stwierdził, że jeśli Meghan będzie próbowała wymigać od wizyty u rodziny męża, to z pewnością będzie powoływała się na kwestie bezpieczeństwa.

Myślę, że może wykorzystać bezpieczeństwo jako wymówkę - podsumował.

Myślicie, że William faktycznie się pogodzi z Harry'm?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.