Tak książę William zareagował na słowa wsparcia od księcia Harry’ego i Meghan Markle. Powiało chłodem

Kilkusekundowy filmik zrobiony w Windsorze sprzedal sie do The Sun za £400.000, to ten gdzie ksiezna Katarzyna z Williamem robia zakupy. Potem wlasciciel tego filmiku sprzedal go do TMZ tez za ok $400.00. Gdyby Rachela wiedziala co tak naprawde dolega ksieznej Walii dawno te informacje by sprzedala tabloidom. Ktos próbowal sie wlamac do kartoteki ksieznej Walii w szpitalu, trzy osoby sa oskarzone i najprawdopodobniej pójda siedziec. Takie informacje sprzedaja sie za gruba kase, wiec Sussexowie nie przepusciliby takiej okazji zeby opowiadac w amerykanskich sniadaniówkach jak ciezko im jest odkad dowiedzieli sie o chorobie ksieznej Walii.