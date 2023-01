Książę Harry wspomina NIEZRĘCZNĄ interakcję Kate Middleton i Meghan Markle. Tym razem poszło o... błyszczyk do ust

Książę Harry wspomina "niezręczną" interakcję Meghan Markle i Kate Middleton

Między wersami dzieła Harry'ego znalazła się wzmianka o tym, że panie poróżnił... błyszczyk do ust. Książę wspomina, że między kobietami doszło do "niezręcznej sytuacji", gdy Meghan Markle poprosiła szwagierkę o to, aby użyczyła jej odrobinę błyszczyka przed jednym z oficjalnych wyjść jeszcze w 2018 roku. Jak twierdziła, był to gest na tyle "amerykański", że Kate Middleton nie przyjęła go ze szczególnym zrozumieniem.