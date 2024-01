Książę Harry wycofuje pozew przeciwko brytyjskiemu tabloidowi. Będzie musiał zapłacić KROCIE

Hiobek 1 godz. temu zgłoś do moderacji 40 6 Odpowiedz

Przypadek Harrego wspaniale odzwierciedla różnicę między królewskim a hollywoodzkim PR. Harry, kiedy jeszcze był w rodzinie królewskiej, kreowany był na równego, może akademicko niezbyt uzdolnionego, ale fajnego gościa. Wszystkie jego wybryki i głupoty przekuwane były w zalety, każdy mógł się z takim Harrym utożsamiać, no i oczywiście wykorzystywano śmierć matki dyskretinie ale skutecznie. Harry, mimo tego iż nie ma licencji pilota ni stąd ni zowąd stał się bohaterem wojennym, to że latał (nie pilotował) helikopterami wyniosło go wręcz do panteonu lotnictwa. Po odejściu z rodziny królewskiej nawet najdroższe hollywoodzkie firmy PR-owe nie wiedzą co z tym gościem zrobić. Ich ostatnia doradczyni po odejściu pod koniec grudnia zeszłego roku skomentowała to w ten sposób: nawet jeśli chcesz klientowi pomóc, ale on cię nie słucha, to niewiele możesz zrobić. Przez ostatnie dwa lata Harry i Meghan gromadzą nagrody za które sami płacą, tracą , kontrakt po kontrakcie, ich popularność spada w zawrotnym tępie i nie mają nikogo, komu by naprawdę bezinteresownie na nich zależało. No cóż, kto sieje wiatr, zbiera burzę.