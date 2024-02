Książę Harry wygłosił przemówienie na gali NFL w Las Vegas. Nawet NIE ZAJĄKNĄŁ się na temat chorego ojca (WIDEO)

Sylwia 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chciałabym zwrócić uwagę ze jeśli się ma słabą relację z rodzicami to nie trzeba przy każdej sposobnosci o nich mówić. Ojciec jego jest chory i co z tego. On pojechał tam został odrzucony więc w sumie może sobie już odpuścić., Domyslam sie ze mimo to ma wyrzuty sumienia ze nie jest przy ojcu ale tak jestesmy uwarunkowani. Nie każdy ojcec i nie każda matka zasługuje na to zeby ich kochać wiec ogólnie to im wspolczuje ze sa na swieczniku i kazdy ich ruch i to co powiedzieli czy nie powiedzieli jest oceniane i komentowane.