Książę Harry zdradza, jaki zawód chce w przyszłości wykonywać Archie. Zaskoczeni?

qwerty 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jak zaczelam czytac tytul artykulu to myslalam,ze Harry bedzie mial jakis zawod.Zaimponowalaby wszystkim jakby poszedl do college,a potem do jakiejs roboty.To bylaby jego najlepsza inwestycja.