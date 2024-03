Książę Harry został WYMIENIONY w pozwie przeciwko Seanowi "Diddy'emu" Combsowi. Na raperze ciążą POWAŻNE OSKARŻENIA

Rodney twierdzi, że "Diddy" zmuszał go do "rekrutowania pracownic seksualnych" . Podobno na sławnych imprezach regularnie gościły niepełnoletnie dziewczyny, które miały być odurzane przez Combsa i wykorzystywane seksualnie. Padły również oskarżenia o handel ludźmi .

Książę Harry został wymieniony w pozwie ws. rapera

"Lil Rod" jest przekonany, że znajomość pozwanego ze sławnymi osobami m.in. z księciem Harrym nadawała wszystkiemu złudne wrażenie "legalności" . Na owych imprezach miały się bawić osobistości z pierwszych stron gazet, przez co nie przypuszczano, że może mieć to jakikolwiek związek z handlem żywym towarem.

Naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy przyjadę do Wielkiej Brytanii, bo Londyn to jedno z moich ulubionych miast. Mam też nadzieję, że uda mi się spotkać księcia Harry'ego — to taki fajny facet [...]. Potrzebuję go, żeby zabrał mnie do kilku dzikich klubów w Mayfair — powiedział "Diddy" w wywiadzie dla "The Sun".