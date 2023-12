Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński zdradza wigilijne menu u arystokratów. Nie tylko OGON BOBRA. Co jeszcze znajdziemy na stole?

Świąteczne tradycje wielokrotnie zmieniały się na przestrzeni wieków. Tyczy się to także kulinariów. Obecnie na polskich wigilijnych stołach królują postne dania, najlepiej w liczbie 12. Są to między innymi pierogi, barszcz z uszkami (lub zupa grzybowa, w zależności od regionu), karp, śledzie, czy kluski z makiem.

Tak wyglądają święta u Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego. Menu przyprawia o zawrót głowy

A jak stołowano się w Polsce w kilkaset lat temu? O tym dobrze wie książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. To właśnie w rodzinie Lubomirskich powstała pierwsza polska książka kucharska.

Są to 333 przepisy na potrawy mięsne, rybne, mleczne, pasztety, torty i ciasta. Niektóre z nich byłyby dziś trudne do zrealizowania, no chyba że dysponujemy ogonami bobra, chrapami łosia, mięsem z głuszca lub cietrzewia... - mówił arystokrata w wywiadzie dla "Vivy!".