Tak wygląda ZAMEK Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego: sala balowa i 10 tysięcy metrów kwadratowych. Niezły przepych? (ZDJĘCIA)

Dajcie chłopu spokój. Ma zajawkę to niech się w to bawi. Tytuły szlachecie już dawno zostały w Polsce niesione. Teraz to już jest taka zabawa w przeszłość. Ja w takim budynku bym nie chciał mieszkać, bo raz, że trzeba to ogrzewać, a dwa, że nie jest przytulny. Gdybym odzyskał to bym sprzedał albo zrobił hotel butikowy. Jeżeli on się lubi w to bawić to niech się bawi. Każdy spędza życie jak chce. Teraz prywatny przedsiębiorca z Szeszelewa potrafi się dorobić na pieczarkani większych pieniędzy.