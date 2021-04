Książę Jan Lubomirski wspomina księcia Filipa: "Miły, otwarty, uwielbiał się UBŁOCIĆ"

Wieść o odejściu wiekowego księcia błyskawicznie obiegła media. O upamiętnienie Filipa w mediach społecznościowych pokusiło się wiele gwiazd i celebrytów. Nie mogło zabraknąć także komentarza księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego. Mężczyzna, w którego żyłach także płynie błękitna krew, już kilkukrotnie dawał do zrozumienia, że z brytyjską rodziną królewską łączy go wyjątkowa zażyłość.

Te wszystkie tak zwane spotkania to nie jest tylko chodzenie i popijanie drinków, a bardzo ważny, wyreżyserowany spektakl na potrzeby danego momentu. Filip jako mężczyzna był silnym reprezentantem monarchii, więc wszystko musiało być zorganizowane na najwyższym poziomie. Życie królewskie wydaje nam się bajkowym, bez trosk, ale tak nie jest - mówił na antenie stacji informacyjnej, by następnie pokrótce opisać, jakim człowiekiem był zmarły mąż Elżbiety II:

Lubomirski-Lanckoroński miał także wiele do powiedzenia w temacie tego, jaki Filip był prywatnie. Nie wiadomo jednak, czy kiedykolwiek spotkał go osobiście:

Był to ojciec wymagający, surowy, natomiast nie był człowiekiem, który z kolei wymagałby za wiele. Filip starał się unowocześnić monarchię i pokazać jej rodzinne życie na zewnątrz. Stał za królową, dzięki niemu brytyjska monarchia mogła wiele przejść. Był też bardzo konserwatywną osobą, to on był architektem pomysłu, by długo nie przyjeżdżać do Londynu po śmierci księżnej Diany - dowiadujemy się od rodzimego "royalsa".