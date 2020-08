Książę Karol był dla Meghan Markle jak "DRUGI OJCIEC": "Ona dla niego błyszczała. Zawsze lubił bardzo silne, pewne siebie kobiety"

Meghan zmieniła wizerunek

Książę Karol był dla Meghan autorytetem - czytamy. - On również miał do niej słabość. Nawiązała tak bliską więź z Karolem, że uważała go za swojego "drugiego ojca". Ona dla niego błyszczała. Opisywał ją jako "bezczelną, pewną siebie piękną Amerykankę". On lubi bardzo silne, pewne siebie kobiety. Jest bystra i świadoma siebie, i rozumiem, dlaczego szybko nawiązali przyjaźń - czytamy w książce.