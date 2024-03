Książę William chce być jak królowa Elżbieta? W obliczu kryzysu przyświecają mu nauki... BABCI!

booooooosze 56 min. temu zgłoś do moderacji 7 11 Odpowiedz

On to taki chloptaś, zawsze obstawia tyły, jak nie za babcią, to za zona, to one na 1 linię, sztuczne usmiechy aby przykryc wszystkie ich przewinki, epstain, kolonie, irlandia, a on sam, cóż.....niech sobie radzi jak umie, szkolony przecież od 40 lat. harry wolność i swoboda i dobrze, sto razy lepiej, niż to sztuczne nadęcie z nakazami, zakazami, nawet kate ubierana jak teściowa. Zero własnego życia, etykieta, zasady, podporządkowanie, co to za frajda. szczerze współczuję.