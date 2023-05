Książę William droczy się z dziećmi na koncercie koronacyjnym. Charlotte nie bawiły wygłupy ojca. Jej reakcja MÓWI WSZYSTKO

jov 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Dajcie spokój, co to za "news"!? Przecież dzieciaki zachowują się normalnie, spontanicznie. Co w tym ekscytującego? Zdziwiłabym się, gdyby syn księcia W. umiał pełnym zdaniem odpowiedzieć, gdyby go zapytano: co to jest monarchia. No, chyba że i z niego chcą zrobić kukłę. Katedra piękna. Ceremonia - istny teatr szekspirowski, czekałam na zbrodnię, ale się nie dokonała. Ale warto zapamiętać transparent NOT MY KING (chyba tak).