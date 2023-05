Kate Middleton i książę William bawili się razem z tłumem ludzi dzień po koronacji. Po raz kolejny udowodnili, że są "zwyczajni"?

Kate Middleton i książę William dzień po koronacji wyszli na spotkanie z rodakami

Przyszły król i królowa pojawili się przy The Long Walk, głównej alei prowadzącej przez park do zamku w Windsorze. To właśnie tam zorganizowano liczne wydarzenia związane z koronacją, w tym m.in. lunche koronacyjne, koncerty oraz pokazy świetlne, które swoją obecnością postanowiło zaszczycić książęce małżeństwo.