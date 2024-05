Dawno niewidziana Małgorzata Lewińska POWRÓCIŁA na salony i pojawiła się na premierze spektaklu. Tak dziś wygląda gwiazda "Lokatorów" (ZDJĘCIA)

Pytanie ?????... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

??????? Jak to jest że 30 miliardów na cpk to za dużo pieniędzy i nas nie stać. Mamy zrezygnować z tej inwestycji lub wziąć kredyt albo oddać udziały w zamian za pomoc w realizacji projektu zagranicznym firmom i potem im będziemy płacić za każdy lot i przejazd pociągiem na lotnisko czy transport paczek cargo zamiast do polskiego budżetu. a same przedłużenie pomocy socjalnej przez tuska dla braci ze wschodu 12 miliardów nas stać. A sam PiS już rozdał 100 miliardów. Czyli pieniądze są. A za chwilę pomoc finansowa i zbrojenie nie wystarczą ! potrzebny będzie polski maturzysta po przeszkoleniu za judaszowe 6000zł stanie się mięsem na pierwszy ogień bo u nas obowiązek od 18 lat a nie 27 jak na wschodzie u nas 27 latkowie przybyli piją Aperol w pubie za polski zasiłek! Jaka jest twoja opinia????