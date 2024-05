Natalia Janoszek podbija czerwony dywan w Cannes u boku Kevina Costnera. Zaliczyła też imprezę, na której występował Tyga (ZDJĘCIA)

Ola 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

O czym ty mówisz? Jej życie nie odbiega od instagramowej normy. wszyscy celebryci kłamią wynajmują sobie czarterowe samoloty, samochody z którymi mogą zrobić sobie tylko zdjęcie, mówią o mieszkaniach których wcale nie mają itd. Ona dokładnie robi to samo co inni więc można spokojnie pokusić się o stwierdzenie że mitomania to choroba globalna. Z nią jest taki problem że osiągnęła swoimi kłamstwami dużo i ktoś to rozgryzł i pokazał. Ale tak samo powinien pokazać na większość influencerów, większość instagramerów a nawet i naszych aktorów. Bo nawet jak weźmiesz taką maffashion o której mówią że osiągnęła naprawdę bardzo dużo. Tak zgadzam się osiągnęła. zaczęła być zaproszona na eventy, zaczęło się o niej mówić ale zaczynała w podobny sposób jak Natalia Januszek. przypisywała sobie zasługi dużo większe niż były w rzeczywistości. One wszystkie są tak zbudowane. Obudźcie się.