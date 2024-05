Krystian Wieczorek z MŁODSZĄ o 17 lat żoną uśmiechają się do obiektywów na premierze spektaklu. Ładna z nich para? (ZDJĘCIA)

Gdy w 2015 roku Maria Szafirska dołączyła do obsady serialu "M jak Miłość", to pewnie nikt się nie spodziewał, że już w kolejnym roku młoda aktorka zostanie żoną starszego o 17 lat Krystiana Wieczorka. Niespełna dwa lata po ślubie zakochani powitali na świecie swoją pierwszą pociechę. Wieczorkowie nie należą jednak do gwiazd, które do przesady epatują swoim uczuciem. Aktorskiej parze zdarzają się wspólne wyjścia na salony, ale są one raczej rzadkością. Tym razem okazja była szczególna, a zakochani nie stronili od wspólnych zdjęć na ściance...