Bella Hadid w KUSYM BIKINI paraduje w okolicy pięciogwiazdkowego hotelu we Francji. Miłe wakacje? (ZDJĘCIA)

Podczas swojego pobytu we Francji Bella Hadid raczej nie narzeka na brak atrakcji. Wczorajszego wieczoru modelka pojawiła się na Festiwalu Filmowym w Cannes na premierze filmu "The Apprentice". 27-latka zdecydowała się na niezwykle odważną, prześwitującą kreację. W przerwach od czerwonego dywanu gwiazda korzysta z uroków luksusowego, pięciogwiazdkowego hotelu. To właśnie tam po raz kolejny "przyłapali" ją paparazzi.