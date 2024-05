Joanna Racewicz wyrzuca śmieci z zaparkowanego na zakazie auta, po czym drepcze do parkomatu (ZDJĘCIA)

Znani kierowcy nie muszą specjalnie oznakowywać swoich czterech kółek, by podkreślić, że to właśnie oni są posiadaczami luksusowych środków transportu widocznych w stolicy. W przypadku większości z nich wystarczy dostrzec w centrum miasta niewłaściwie zaparkowane auto, by domyślić się, że w jego najbliższym zasięgu znajduje się ktoś z celebryckiego grona. Gwiazdorska kronika wykroczeń wzbogaciła się ostatnio o występek Olafa Lubaszenki, którego nie podejrzewalibyśmy o taki brak roztropności na drodze.