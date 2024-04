Książę William i Kate Middleton są poważnie ZMARTWIENI. Wszystko z powodu stanu zdrowia Karola III

Źle się dzieje w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Księżna Kate i król Karol III zmagają się z chorobą nowotworową. O ile monarcha przyznał się natychmiast do swojej choroby, to cała sytuacja wyglądała nieco inaczej w przypadku Kate. Przypomnijmy, że na początku tego roku żona Williama trafiła do szpitala, gdzie przeszła planowaną operację jamy brzusznej. Choć Pałac Kensington zapewniał, że 42-latka czuje się dobrze, to w sieci pojawiło się mnóstwo teorii spiskowych. W końcu Kate opublikowała filmik, na którym zdradziła, że zmaga się z chorobą nowotworową.