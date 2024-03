Książę William i książę Harry nawet w obliczu choroby księżnej Kate NIE ZAMIERZAJĄ się pogodzić?! Zagraniczne media: "To KONIEC na dobre"

Nowotwór Kate pogodzi Williama i Harry'ego?

Choć dla wielu kryzys w rodzinie królewskiej mógłby zwiastować motywacje do naprawy relacji pomiędzy synami monarchy, to jednak media nie mają złudzeń - na zgodę się nie zanosi. Według medialnych doniesień oświadczenie opublikowane przez Meghan i Harrry'ego nie było jedyną formą kontaktu z Kate. Państwo Sussex mieli skontaktować się z księciem i księżną Walii także drogą nieoficjalną. Informacja o "prywatnych" rozmowach budzi jednak spore wątpliwości co do prawdziwych intencji byłych royalsów.

Przyjaciele Meghan i Harry'ego atakują księżną Kate

Pojawiły się również zarzuty dotyczące braku reakcji Sussexów, na działania ich bliskich znajomych, którzy w ostatnich tygodniach nie szczędzili w sieci niewybrednych żartów pod adresem księżnej Walii. Mowa oczywiście o niejakim Omidzie Scobiem , który opublikował zrzut ekranu budzika odliczającego czas do oświadczenia Kate, a także Christopherze Bouzym , który porównał wideo księżnej do "północnokoreańskiej propagandy".

Gdyby Harry i Meghan mieli dobre intencje w stosunku do rodziny królewskiej, to powiedzieliby Scobiemu i Bouzy’emu, żeby się zamknęli. Ale tego nie zrobią. Nie mogą, ponieważ Sussexowie są niezdolni do zachowywania się jak dorośli, którzy mają uporządkowane priorytety, wartości i którzy żałują, że sprawili ból Kate, ostatniej osobie, która na to zasłużyła. Jeśli była choćby najmniejsza nadzieja na pojednanie, to koniec na dobre - sugeruje "Daily Mail".