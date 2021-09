Książę William interweniował w sprawie ewakuowania ZNAJOMEGO ŻOŁNIERZA z Afganistanu

Kilka tygodni temu amerykański rząd po 20 latach zaczął wycofywać z Afganistanu swoich żołnierzy, a kraj przejęli talibowie, co wywołało potężny chaos. Ludzie zaczęli w popłochu uciekać z kraju.

Jak donosi "The Daily Telegraph", w ewakuacji jednego z żołnierzy pomagał sam książę William . Książę otrzymał wiadomość, że oficer, którego poznał w Królewskiej Akademii Wojskowej w Sandhurst, utknął w Kabulu wraz z rodziną.

Książę William zwrócił się o pomoc do oficera marynarki wojennej Roba Dixona, który z kolei nawiązał kontakt ze sprzymierzeńcami w Kabulu. Zorganizowano transport lotniczy dla żołnierza oraz jego bliskich i udało się go przewieźć do Wielkiej Brytanii.