Kinga Rusin o dramacie ludzi w Afganistanie: "Na ulicach Kabulu POBITO JUŻ KOBIETY, które odważyły się wyjść bez burek"

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Gdzie byli uchodźcy jak były powodzie w Niemczech? Przyjąć pomoc to każdy by chciał ale odwdzięczyć się to żaden nie chciał. Leniwe, narcystyczne społeczeństwo nastawione tylko by brać. Kto ma stawić opór talibom skoro nie sami Afańczycy? To nie jest tak, że zasługują na to piekło, ale mają paskudne charaktery. Gdybyśmy część przyjęli, postaeili więcej meczetów, dali socjal to niech nikt nie myśli, że pomogliby sprzątnąć lasy albo odmalować ławkę w parku. Nigdy nic by nie zrobili dobrego.