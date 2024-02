Książę William nie spotkał się z Harrym, ale wrócił do PRACY! (FOTO)

Gość 48 min. temu zgłoś do moderacji 73 3 Odpowiedz

Bardzo mu współczuję. Jako mlody chłopiec stracil matkę. Wcześniej jako ten starszy musiał uczestniczyć w dramach w ich domu, matka zamykała się w ubikacji, on siedział pod drzwiami. Ten chłopak wiele traum ma na koncie. Teraz ma chora zone i trójkę dzieci. Znow musi być silny, być tym odpowiedzialnymi, tym który się nie załamie. I jeszcze chory ojciec i widmo szybkiego przyjęcia obowiązków jako nowy krol. Ten chłopak dźwiga prawdziwy ciężar. Tymczasem jego młodszy brat jak zawsze jest tym nieodpowiedzialnym który robi dużo szumu jak to mu zle ale jakoś tak się składa że zawsze ucieka od tego co przykre i nie podejmuje wyzwania, nie staje na wysokości zadania. Bo jako "spare" może sobie na to pozwolić, może robić co chce. To jego wybawienie a nie przeklenstwo. William nie może odpocząć od tego wszystkiego. Ale się nie skarży.