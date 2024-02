Książę William pił alkohol... JAKO DZIECKO?! Wyszło na jaw, jak reagowała Diana. "Mam ochotę, WIĘC MOGĘ"

Na dworze królewskim panują ściśle określone zasady, których członkowie rodziny muszą przestrzegać nawet w towarzystwie najbliższych. Mimo to od czasu do czasu pozwalają sobie na pewne odstępstwa od reguł. Jedną z nich mogło być... picie alkoholu przez 13-letniego księcia Williama.

Książę William chciał się napić wina przy dziennikarzu

Piers Morgan, który swego czasu pracował jako dziennikarz "Daily Mirror", najwidoczniej miał dobre relacje z rodziną królewską. Na łamach The Sun wspominał, jak sama księżna Diana zaprosiła go na prywatny lunch, pod koniec którego zaproponowała, aby dołączył do nich 13-letni książę William. Początkowo jej gość był sceptycznie nastawiony do takiego spotkania, jednak stwierdził, że to jedna z nielicznych sytuacji, kiedy miałby okazję poznać przyszłego króla.