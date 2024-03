Książę William pokazał się oficjalnie po skandalu ze zdjęciem Kate Middleton. Ekspertka od mowy ciała wskazuje trzy wymowne sygnały

fghjkjhg 14 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

tam robienie miny do złej gry jest wpisane w tradycje xD królowa elżbieta jeszcze nie ostygła a oni robili sobie zdjęcia z uśmiechem "z poddanymi" oni nie mogą okazać słabości , a nawet małe ludzkie odruchy jak uścisk dłoni , staje się sensacją . tam od zawsze pod teatralnymi uśmiechami kryły się tragedie i skandale . andrzej jest zwyrodnialcem , diane zamordowali bo była nie wygodna . windsorowie mają zdrade we krwi , jak myślicie że William jest wzorowym ojcem i mężem to nie jednemu by szczęka opadła gdyby wyszły na jaw brudy tej rodzinki . szkoda mi Kate bo nie wiadomo co się na prawde stało , ale żyje pod ogromną presją , bycia idealną , ataki ze strony meghan na pewno odbiły sie na niej i jej idealnym wizerunku i to może być cios . dodatkowo pałac nie dementuje wynurzeć harrego i jego żonki . tak na prawde komentują to co im się podoba powodując następne spekulacje i plotki .