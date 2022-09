Książę William przyznał, że procesja z trumna królowej Elżbiety była dla niego "bardzo trudna": "Przypomniał mi się POGRZEB MATKI"

Oczy mediów od kilku dni zwrócone są w stronę rodziny królewskiej, która pogrążona jest w żałobie po śmierci królowej Elżbiety II. We wtorkowy wieczór trumna z ciałem monarchini przyleciała do Londynu i została przewieziona do Pałacu Buckingham, gdzie uroczyście przyjęła ją straż honorowa oraz król Karol III z królową Camillą, książę William z Kate Middleton, a nawet książę Harry z Meghan Markle. Następnie do niedawna zwaśnieni bracia zasiedli przy jednym stole do wspólnego posiłku.