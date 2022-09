Książę William razem z księżną Kate spotkali się z księciem Harrym i Meghan Markle na WSPÓLNEJ KOLACJI. W końcu się pojednają?

Jeszcze do niedawna taki obrót spraw wydawał się niemożliwy. Książę William i książę Harry stracili do siebie wzajemnie resztki zaufania i nie chcieli mieć już ze sobą zbyt wiele wspólnego. Tymczasem okazuje się, że śmierć królowej Elżbiety II stała się dla braci niespodziewaną okazją do pojednania. Jak donosi Page Six, książęta razem z księżną Kate, Meghan Markle i niektórymi członkami rodziny królewskiej, po przyjęciu trumny z ciałem Elżbiety II w Londynie, usiedli razem do wspólnej kolacji.