Książę William SAMOTNIE ruszył w zagraniczną podróż. Ujawniono powód nieobecności Kate Middleton

Kamila 11 min. temu

Trzeba było zatrudnić firmę zewnętrzną ze znajomością angielskiego to nie musiałabym z nikim być sam na sam. Zresztą przyzwoitki to były w xviii wieku a to że wy próbujecie kijem Wisłę zawracać i cofać czas do średniowiecza udając że publiczne zakuwanie ludzi w dyby za zbyt krótkie odzienie powinno być nadal na porządku dziennym to już jest wasz problem. Jeżeli są dwie osoby które muszą załatwić sprawę którą ktoś wcześniej trzymał w szufladzie przez kilka lat to im żadna przyzwoitka nie jest potrzebna. Wrażeń im nie brakuje na pewno.