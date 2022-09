Książę William szczerze o pogrzebie królowej Elżbiety: "To będzie dla nas wszystkich OKROPNE"

Gggg 33 min. temu zgłoś do moderacji 4 18 Odpowiedz

Co on on bredzi nierealne ze babka się ze światem pożegnała która miała 96 lat oni oczekiwali że 200 będzie zyc czy co, nierealne to się rodzicom wydaje jak ich małe dzieci odchodzą a nie człowiek który ma prawie 100 na na karku masakara