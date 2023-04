Książę William usłyszał, co kobieta mówi o jego żonie. Nie mógł milczeć. Księżna Kate będzie wdzięczna? (WIDEO)

Lol 34 min. temu zgłoś do moderacji 28 7 Odpowiedz

Rozumiem, że Pudel utrzymuje się teraz z postów sponsorowanych; i że za to jest gruba kasa - z racji, że to największy portal plotkarski w Polsce, ale - serio? Nagminne usuwanie normalnych, bez wulgaryzmów, komentarzy? Jasne, te „thebilne” dyskusje typu: wysoka vs niska, szczupła va kształtna, małe piersi vs duże piersi, powinnyście wyrzucać, bo to i nużące, i śmieszne, ale co Wam do dyskusji, dotyczących artykułu, czyli np.: dziewcząt z Dubaju, bez podanych nazwisk?