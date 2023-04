Pisarz zdradza kulisy małżeństwa księżnej Kate i księcia Williama. AWANTURY TO CODZIENNOŚĆ: "To nie jest idealne małżeństwo"

Między księciem Williamem i Kate Middleton dochodzi do "straszliwych kłótni"

Na temat małżeństwa księcia Williama i Kate Middleton po raz kolejny już wypowiedział się także Tom Quinn, autor poświęconej royalsom książki "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family". Przypomnijmy, że w niedawnej rozmowie z Fox News Digital pisarz stwierdził, iż księciu i księżnej Walii zdarza się wszczynać "okropne awantury" i wówczas rzucać w siebie różnymi przedmiotami. Według Quinna para nie do końca radzi też sobie z nieustanną obecnością pałacowego personelu.