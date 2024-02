Książę William w ogniu krytyki. Jego słowa o pielęgniarkach wywołały OBURZENIE!

Ola 7 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Ja pierniczę, w dzisiejszych czasach wszystko wszystkich obraża. Wymienił narodowość (przecież nie rasę!!!) - i źle. Jakby nie wymienił - to zaraz by mu wyciągnęli, że ksenofob/rasista i zataja fakty jak to mają w zwyczaju biali uprzywilejowani fececi 😈 podziękował źle, jakby nie podziękował to by się piekło rozpętało. Ludzie, zajmijcie się swoim życiem