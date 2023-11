Meghan Markle oskarżyła o rasizm DWIE OSOBY z Pałacu! Napisała list do Karola i ujawniła NAZWISKA

W rodzinie królewskiej było dwóch rasistów? Sensacyjne spekulacje

Teraz dyskusja na temat rzekomych przejawów rasizmu w rodzinie królewskiej rozgorzała na nowo. Wszystko to za sprawą książki "Endgame" autorstwa Omida Scombiego, które wkrótce trafi do sprzedaży. Choć publikację będzie można nabyć od przyszłego wtorku, jej fragmenty już ujrzały światło dzienne. Według brytyjskiego "The Sun" autor książki poświęcił nieco uwagi właśnie zagadnieniu rzekomego rasizmu na królewskim dworze. Według Scombiego Meghan Markle lata temu miała twierdzić, że w Pałacu spotkała aż dwie osoby, które miały dopuścić się zachowań rasistowskich. Była księżna Sussex miała nawet korespondować w tej sprawie z księciem Karolem.

Meghan Markle pisała listy do księcia Karola. Poruszyła w nich temat rasizmu w Pałacu

Jak opisuje "The Sun", który dotarł do fragmentów książki Scombiego, wiosną 2021 Meghan Markle wymieniała listy z księciem Karolem. To właśnie w nich żona Harry'ego ujawniła ponoć nazwiska dwóch osób związanych z królewskim dworem, które rzekomo przejawiały zachowania rasistowskie. W korespondencji, do której doszło już po głośnym występie Sussexów u Oprah, Meghan miała stwierdzić, iż należy uporać się z "nieświadomymi uprzedzeniami i ignorancją" w rodzinie królewskiej. Jak opisał w swojej książce Scombie, w odpowiedzi na wiadomość synowej Karol miał zapewnić, iż z jego strony nie ma żadnej "niechęci" czy "pospolitych uprzedzeń". W publikacji pojawiło się też ponoć stwierdzenie, jakoby książę chciał wyjaśnić coś, co do czego miał "zdecydowaną opinię".