Książę William zabiera głos po plotkach na temat stanu zdrowia Kate Middleton!

tam nie jest tak kolorowo jak wszystkim sie wydaje . niby rodzina królewska a tam jest większa patologia niż u niektórych na chacie , wystarczy poczytać, a to pewnie wierzchołek góry lodowej . meghan i harry może mieli racje że sie z tego wymiksowali , i mają teraz wolność, zyją jak chce. a co do choroby kate , nigdy się nie dowiemy co się wydarzyło , nie ma co gdybać . jak królowa żyła , to jeszcze trzymała ich jakoś za pysk , teraz to efekt domina .. niestety